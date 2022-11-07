Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Димитров день

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Димитров день
Фото: unsplash.com
Святой считался покровителем всех, кто участвует в боевых действиях

В православии во вторник 8 ноября принято вспоминать великомученика Дмитрия Солунского, которого в народе прозвали Дмитрий Мироточец. Считается, что ему нужно молиться для помощи в битвах. 

Что можно делать 8 ноября

  • В этот день проводили поминки по усопшим. Вся неделя с этого дня считалась родительской. 
  • Нужно было мыть полы и развешивать в доме чистые полотенца – верили, что ночью приходят почившие родственники, чтобы помыться. 
  • Пекли пироги, лепешки, которые жертовали в церковь для раздачи нищим. 

Что нельзя делать 8 ноября

  • Запрещалась стирка и ремонт в доме.
  • Было нельзя брать в руки острые предметы, вроде ножей или иголок. Считалось, что так человек мог испортить свою судьбу. 
  • Недопустимо в этот день говорить плохо о покойниках.
  • Веселье в этот день тоже было под запретом.
  • Любые водные процедуры считались недопустимыми. 

Приметы на 8 ноября

  • Если в этот день заря оказалась красной – жди ветров. 
  • Если снег пошел, то и на Пасху такая же погода будет.
  • Снег в этот день также говорит о приходе поздней весны. 
  • День выдался теплым – зима окажется суровой. 
  • На реках до сих пор нет ледяной корки – до конца ноября она не появится. 
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