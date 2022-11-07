Святой считался покровителем всех, кто участвует в боевых действиях

В православии во вторник 8 ноября принято вспоминать великомученика Дмитрия Солунского, которого в народе прозвали Дмитрий Мироточец. Считается, что ему нужно молиться для помощи в битвах.

Что можно делать 8 ноября

В этот день проводили поминки по усопшим. Вся неделя с этого дня считалась родительской.

Нужно было мыть полы и развешивать в доме чистые полотенца – верили, что ночью приходят почившие родственники, чтобы помыться.

Пекли пироги, лепешки, которые жертовали в церковь для раздачи нищим.

Что нельзя делать 8 ноября

Запрещалась стирка и ремонт в доме.

Было нельзя брать в руки острые предметы, вроде ножей или иголок. Считалось, что так человек мог испортить свою судьбу.

Недопустимо в этот день говорить плохо о покойниках.

Веселье в этот день тоже было под запретом.

Любые водные процедуры считались недопустимыми.

Приметы на 8 ноября