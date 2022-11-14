Астролог назвал самые страшные года для всего мира

Астролог назвал самые страшные года для всего мира
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вероятность новой мировой войны стала слишком высокой

Известный астролог Павел Глоба утверждает, что грядет тяжелый период для всего мира. В первую очередь это связано с высокой солнечной активностью, которая, как правило, оказывает серьезное влияние на поведение людей. 

По его словам, вспышки на солнце могут приводить к обострениям во взаимоотношениях между странами, а также политической обстановке внутри различных государств. Такое уже бывало с 1916 по 1919 годы, когда рухнули сразу несколько империй. 

Астролог предупредил, что следующий пик солнечной активности ожидается в конце 2023 года. Он будет длиться до 2027 года, и в это время над всем миром будет нависать вероятность третьей мировой войны. 

"Совпадут сразу несколько разных критических циклов. Эти годы являются для нас самыми опасными",

– пердупредил он.

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