Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла Ледопада

Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла Ледопада
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Дальние путешествия могут закончиться бедой

19 ноября было очень важной датой для наших предков. На Руси считали, что именно на Павла Ледопада водоемы покрываются льдом. В этот день было принято осматривать снасти для подводной рыбалки и основательно готовиться к новому зимнему периоду.

Что нельзя делать 19 ноября

Согласно приметам, на Ледостав не стоит совершать крупные операции с денежными средствами. Человек, попросивший у вас деньги в долг, вряд ли сумеет их отдать.

Также не стоит отправляться в дальние путешествия. Поездка далеко от дома может обернуться серьезной бедой: резко повышается риск получить травму или подхватить опасную инфекцию.

Также 19 ноября нельзя обижать животных. Для жестоких людей судьба припасет много неприятностей в будущем.

Пустая болтовня и праздность могут привести к серьезным финансовым проблемам.

Приметы на 19 ноября

Гладкое ледовое покрытие на воде говорит о том, что будущий урожай будет скудным.

Улицы занесло снегом – зима будет холодной и снежной.

Спокойная погода без ветра и снега говорит о том, что скоро ударят сильные морозы.

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