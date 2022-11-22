Курс рубля
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22 ноября было важным днем для наших предков. На Руси считали, что именно с этой даты зимний период вступает в свои права. То, какой будет погода на Матрену Зимнюю, определит суровость предстоящих морозов.
В эту дату необходимо бдительно следить за своими вещами. Нельзя ничего отдавать чужим людям. Вместе с потерянной или отданной вещью может уйти вся удача.
Стоит воздержаться от косметологических процедур. Стрижка, маникюр и даже безобидная маска для кожи лица могут негативно сказаться на здоровье человека.
Родным и близким нельзя припоминать былые обиды. Из небольшого конфликта может разрастись огромная ссора с самыми плачевными последствиями.
Если на улице виден иней – зима будет очень морозной.
По улицам стелется туман – оттепель настанет раньше обычного.
Снежные завалы предвещают скорое начало снегопадов.
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