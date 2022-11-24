Экстрасенс предрекла россиянам открытие денежных потоков с 24 ноября

В силу вступает Новолуние

После завершения коридора затмений все самые кардинальные события в жизни людей уже произошли – Новолуние, само по себе, имеет нейтральное значение, однако и у него есть свои особенности. Об этом в интервью StarHit рассказала бывшая участница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос.

По ее словам, с 24 ноября начинается отличный период для различного рода начинаний. Все могут приступить к реализации планов, которые были намечены давно.

"Все еще ощущаются толчки, которые ведут всех нас по пути трансформации, но теперь они будут чувствоваться не столь болезненно, а скорее давать соответствующую подпитку, заряжать на действия, мотивировать движение вперед", – пояснила ясновидящая.

Райдос утверждает, что люди будут более активны, деятельны, пользоваться собственной креативностью и навыками. Это может позволить им достичь высот.

Экстрасенс посоветовала обратить внимание на привычные дела. Некоторые из них могут внезапно оказаться особенными и "наделить светом" жизнь. Также, уверяет она, во второй фазе Луны могут появиться вопросы, связанные с финансами. Не исключено, что для кого-то могут открыться новые возможности – деньги потекут рекой, если человек правильно воспользуется ситуацией.