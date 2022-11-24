Приметы на 25 ноября: что нельзя делать в день Ивана Снежного
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Девушки должны были острожно себя вести с мужчинами
Православные вспоминают 25 ноября святого Иоанна Милостивого. Он прославился благодаря своей доброте и служению Богу. В народе день получил название Иван Снежный, поскольку обычно на этот праздник было холодно и ветрено.
Что можно делать 25 ноября
Было принято отправляться на санях на рынок, чтобы вести торговлю.
Нужно было обязательно сделать покупку – допускалось приобретать все, кроме обуви.
Девушки должны были кормить своих избранников блюдами с добавлением орехов – тогда парни становились к ним добрее и ласковее.
Что нельзя делать 25 ноября
Верили, что вступать в спор с мужчинами в этот день не стоит.
Запрещалось делать плохие дела, а также думать о дурном.
Одинокие девушки не должны были проводить день в окружении женщин. Иначе они еще долго не встретят суженого.
Жены не готовили мужьям блюда с перцем – верили, что так он долго будет злым.
Приметы на 25 ноября
Если воробьи стали собираться в стаи – жди сильных ветров.
Если они много чирикают – будет оттепель.
Выпало много снега – жди затяжной зимы.
Перед рассветом на небе появились черные облака – будет плохая погода.
В этот день идет дождь – сырость будет стоят до самого февраля.