Приметы на 29 ноября: что нельзя делать в Матвеев день

Крестьяне любили ходить в эту холодную пору друг другу в гости
Православные верующие 29 ноября отмечают Матвеев день. По поверьям, в этот день начинается оттепель, а верующие крестьяне любили ходить друг к другу в гости и накрывали на стол.
Стол был постным из-за строгого Рождественского поста, который начинался 28 ноября. Однако скромность угощения компенсировали задушевными беседами.
Традиции и обычаи
29 ноября старались не заниматься тяжелым трудом, избегая ссор и любых бранных ругательств. Лучше всего позвать гостей – или самим отправиться в гости.
Кстати, пища, по случаю поста, должна быть постной, с растительным маслом.
Что нельзя делать в Матвеев день
Нельзя допускать неаккуратность и неопрятность: надевать наизнанку одежду и ходить в одном ботинке или носке.
Приметы на 29 ноября
- Ясный и безоблачный день – к скорым холодам;
- Низкие облака – к морозам;
- Теплый день – к частым оттепелям.