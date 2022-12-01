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Православная церковь отмечает в первый день зимы праздник Платона и Романа Зимоуказателей. На Руси православные прозвали так христианских мучеников за то, что по дню судили о том, какой выдастся зима. Если погода сильно менялась – ждали такого же перелома в течение всего сезона.
Мученика молились для того, чтобы обеспечить себе материальное благополучие. Поэтому перед началом работы отправлялись в церковь, так как верили, что после этого в семье заведутся деньги.
У крестьян были также распространены ремесла – к примеру, резьба по дереву. Готовили посуду, черепицу, изразцы. Предки использовали для посуду липу, поскольку верили, что она защищает человека от нечисти.
Не ели из стеклянной посуды – чтобы не вызвать ссоры и не допустить отсутствия денег в доме. Запрещено было выбрасывать игрушки детей, не жаловались на судьбу.
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