Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия
Фото: unsplash.com
Существует способ избежать наступления дурных событий

Декабрь является крайне важным месяцем для страны – он влечет за собой не только наступление зимы, но важную череду событий, которые сказываются на судьбах многих людей. Шаман и астролог Карагай предупредил о тайной опасности месяца.

В беседе с МК он подчеркнул, что события могут иметь противоречивый характер. Первым примером можно считать вторжение татаро-монголов 7 декабря 1237 года. Следом идет восстание декабристов и подписание Беловежского соглашения. Также в число значимых дат можно отнести и конец декабря 1979 года – тогда СССР ввели войска в Афганистан.

По словам шамана, все это связано с Днем зимнего солнцестояния. Именно оно оказывает влияние на мировые события. Темные духи увеличивают свою активность и пытаются вклиниться во все сферы человеческой жизни.

Чтобы избежать для себя негативных последствий он посоветовал не отвлекаться на конфликты и ссоры. Лучше всего помириться с теми, с кем ранее были разногласия. Нужно также успеть до конца года отдать долги и завершить все важные дела. 

"Любите людей и держите при себе дурные намерения",

– заключил эксперт. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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