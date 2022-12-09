Курс рубля
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10 декабря – важный день для всех православных жителей нашей страны. В эту дату отмечают праздник иконы Божией Матери Знамение. На Руси считали, что вознесенная этой иконе молитва может помочь справиться с любыми жизненными трудностями.
Если за окном стоит хорошая погода, не стоит заниматься домашними делами. Лучше провести как можно больше времени на свежем воздухе.
Под особым запретом рукоделие и работы с нитками. Считалось, что таким образом можно "зашить тепло", и жесткие морозы будут стоять до самой весны.
Заядлым рыбакам лучше отложить любимое занятие на более благоприятный день. Наши предки верили, что в эту дату активизируются обитающие в водоемах злые силы, которые могут серьезно навредить человеку.
Особо внимательными нужно быть с острыми предметами. Порезаться на Знамение – дурной знак, возможно кто-то точит на вас зуб.
На небе ярко блестят звезды – скоро начнутся сильные морозы.
Услышать пение птиц за окном – к скорому улучшению погоды.
Небо залила красная заря – скоро на улице разгуляются мощные ветра.
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