Приметы на 13 декабря 2022: что нельзя делать в день Андрея Первозванного

Приметы на 13 декабря 2022: что нельзя делать в день Андрея Первозванного
Фото: www.unsplash.com
Для православных дата – важный праздник

13 декабря православная церковь вспоминает достижения выдающегося религиозного деятеля апостола Андрея Первозванного. Именно этот святой первым последовал за Иисусом Христом. День является важным торжеством для всех верующих людей.

Что нельзя делать 13 декабря

Уборку по дому лучше отложить на более подходящее время. Вместе с мусором из квартиры можно вымести всю удачу. Впрочем, небольшие бытовые работы выполнять можно.

Андрей Первозванный считается покровителем рыболовов. Конфликт с представителем этой профессии может привести к самым плачевным последствиям.

Также нельзя устраивать семейные разборки – большая перепалка может перерасти в затяжной конфликт.

Плохой приметой считается занятие рукоделием, шитье и мелкий ремонт одежды. В целом день лучше посвятить отдыху и созданию планов на будущее.

Приметы на 13 декабря

Выпавший на улицах снег предвещает затяжные снегопады.

Морозная погода обещает огородникам, что будущий год порадует их богатым урожаем.

Если за окном тепло – на хороший урожай рассчитывать не стоит.

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