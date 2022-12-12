Россиянам объявили срок окончания СВО: ждать осталось недолго

Всплыло новое предсказание о конфликте

Россия вынуждена принимать участие в боевых действиях на Украине вопреки своему желанию – страну попросту вынудили пойти на этот шаг, утверждает экстрасенс Зираддин Рзаев. Один из самых запоминающихся участников "Битвы экстрасенсов" утверждает, что завершение противостояния уже близко.

По его словам, в 2023 году все окончательно закончится, либо перейдет в долгую пассивную стадию. Он уверен, что обе страны сядут за стол переговоров.

"Единственное, могу сказать, что конфликт на Украине – не последнее, с чем придется столкнуться России. И после Украины ЕС и НАТО не дадут нам покоя", – заявил он в беседе с МК.

Рзаев утверждает, что западные страны начнут провоцировать новые конфликты и втягивать в них Москву. Эти мысли он увидел в головах многих европейских и апериканских политиков.

Экстрасенс утверждает, что впереди людей по всему миру ждут тяжелые времена. Будет экономический кризис, голод. Хуже всего ситуация окажется на Западе, зато Россия сможет трудные времена успешно пережить.