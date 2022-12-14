Приметы на 15 декабря: что нельзя делать в день Аввакума
Ремонт в доме считался недопустимым
В четверг православные отмечают день, посвященный пророку Аввакуму. О его жизни известно немногое, но он является одним из двенадцати малых пророков. В народе праздник прозвали Абакумовым днем.
Что можно делать 15 декабря
- Считалось, что нужно выкуривать из дома невидимых зловредных существ. Для этого проводили специальные ритуалы и заговоры.
- Малышей обязательно брали на руки с раннего утра и читали над ними молитву, чтобы защитить от недугов.
- Днем обязательно устраивали катания на санях.
- Девушки должны были собираться вместе и заниматься рукоделием.
Что нельзя делать 15 декабря
- Любые ремонтные работы в доме были под запретом. Верили, что так можно разозлить Домового.
- Молодые и незамужние девушки не должны были в этот день веселиться.
- Пышные застолья также были под запретом.
- Матерям запрещалось кричать на детей, иначе они будут маяться от бессоницы.
- Громкий смех в этот день считался недопустимым.
Приметы на 15 декабря
- Если ночью около Луны появился туман – будет метель.
- Снежный день сулит хороший травяной урожай.
- Кошка весь день на печи спит – жди похолодания. Если на полу сон проводит, то скоро потеплеет.
- Сильный ветер утром – к бурану.