Приметы на 23 декабря: что нельзя делать в день Мины Красноречивого

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать в день Мины Красноречивого
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Православные отмечают важный праздник

23 декабря все верующие жители нашей страны вспоминают жизненный путь выдающегося религиозного деятеля Мины Александрийского, прозванного Красноречивым. Святой родился в Египте, умел исцелять страждущих и положил всю свою жизнь на служение делу веры.

Что нельзя делать 23 декабря

Наши предки верили, что в эту дату по улицам бродит нечистая сила. Именно поэтому рекомендуется как можно реже открывать двери и окна. В идеале стоит и вовсе воздержаться от этого и провести день дома в окружении родных и близких.

В целом знакомство с новыми людьми лучше отложить на более благоприятный период. Скорее всего, вам не удастся произвести нужное впечатление. Особенно это касается родственников второй половинки.

В эту дату также следует воздержаться от шумных вечеринок. Обед должен быть скромным, чревоугодие и излишества могут отвернуть от вас удачу и посадить в финансовую яму на целый год.

Приметы на 23 декабрях

Яркий погожий денек предвещает резкое ухудшение погоды в ближайшее время.

Белые облака говорят о том, что скоро начнутся мощные снегопады.

Сильный сухой ветер обещает засушливый летний период.

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