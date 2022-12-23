Астролог предупредила о последствиях новолуния 23 декабря

Для некоторых людей день окажется судьбоностным

В последний раз новолуние в 2022 году произойдет 23 декабря. Астролог Ирина Павлюкова рассказала, чего стоит ждать от небесного явления.

По ее словам, родившихся под знаком Овна и Весов ждут эмоциональные качели. Нейтральный состояний будет крайне мало – таких людей будет переполнять то позитив, то негатив.

Тельцов и Дев ждет озарение – они могут увидеть обстоятельства под новым углом. В будущем это поможет принять правильное решение.

Близнецы и Львы снова переживут какие-то ситуации из прошлого. Для них это станет своего рода кармическим уроком и возможностью исправить прошлыее ошибки. А Раки смогут начать давно запланированные дела, но для этого необходимо отбросить в сторону то, что не является приоритетным.

Желание действовать может возникнуть и у Стрельцов с Водолеями, однако астролог советует в этой ситуации не торопиться. Лучше внимательно взвесить все "за" и "против".

Для Скорпионов и Рыб 23 декабря обещает быть в целом благоприятным, они вполне смогут позволить себе отдых. Ддля Козерогов же день окажется крайне важным, поскольку потребуется подготовить планы и цели на будущий год.