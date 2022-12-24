Трудовой подвиг в эту дату совершать не стоит

На Руси 25 декабря было важным днем. Наши предки заметили, что именно на Спиридона Солнцеворота ночной период начинается сокращаться, а дневной увеличивается. В эту дату строго запрещалось работать.



Что нельзя делать 25 декабря

Особое внимание необходимо уделить освещению дома. Нельзя находиться в полумраке или темноте. Считалось, что в противном случае можно навлечь беду на семью и сильно разругаться с родственниками.

Также под строгим запретом охота. Нельзя ходить даже на рыбалку. Плохое отношение к живым существам может привести к самым плачевным последствиям.

А еще стоит обратить внимание на гардероб. В эту дату нельзя ходить в старых, заношенных вещах. В противном случае весь год можно провести в болезнях и депрессии.

Приметы на 25 декабря

Какая погода стоит на Спиридона Солнцеворота, такая будет и на Новый год.

Беспокойное поведение домашних питомцев предвещает резкое ухудшение погоды со снегопадами.

Если утро на Спиридона было пасмурным, значит весенний период придет раньше обычного.