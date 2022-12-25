Глоба сделала важное предсказание для россиян на 2023 год

Глоба сделала важное предсказание для россиян на 2023 год
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предстоящие 12 месяцев окажутся непростыми для страны

Астролог Тамара Глоба еще в начале российской спецоперации сделала несколько предсказаний о будущем России – большинство из них сбылось. Сейчас она решила составить новый прогноз уже на 2023 год и рассказать россиянам, чего стоит ждать.

По ее словам, окончательного завершения конфликта на Украине однозначно не будет – звезды говорят, что все продлится, как минимум, два года, и раньше 2024-го ничего не утихнет. В это время противостояние в попытке поменять мироустройство будет очень активным.

"Параллельно, конечно, будут идти возможности договоров. <...> Но параллельно будут и силы, которые имеют какие-то тенденции по желанию управлять миром", – рассказала она в интервью Надежде Стрелец.

Астролог утверждает, что сейчас на закулисном плане идет столкновение между теми, кто хотел цифровизировать мир и управлять людьми таким образом, и теми, кто придерживался старого порядка, руководствуясь материальной жизнью и политикой. 

Что касается внутренних событий года, то он окажется очень активным. В столкновении прошлого и будущего будет "сметать многих людей", будут события, которых россияне не ожидают, поменяется политика, экономика и лидеры. Тяжелей придется тем, кто имел какую-то подушку безопасности. 

"2023 дает состояние перелома. Это год Марса, необходимости активной жизни. Он дает необходимость борьбы за себя. Люди буквально выходят на состояние кто-то агрессии, а кто-то наоборот – выхода на новый уровень жизни, которой им нужно добиться", – рассказала Глоба.

Она указала, что в летний период возможны какие-то договоры и небольшое спокойствие, но борьба за лидерство в конце июня может все дестабилизировать. 

Астролог уверяет, что поток миграции населения из России продолжится и в 2023 году. Этот период в целом будет довольно долгим – до 2025 года.

По ее словам, предстоящий год окажется самым сложным, поскольку военные события, опасности ядерных угроз, терактов и провокаций, включая различные заражения могут прийтись на первые месяцы и последние, но в этом случае это станет последней "агрессивной точкой". 

"Многие найдут свое место и надежду в этом мире, но некоторые потеряют ее",

– подытожила астролог. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Поворотный момент в СВО: американцев перепугало громкое заявление Путина

Россия не собирается сдавать позиции

Армия России разгромила ремонтную базу артиллерии ВСУ

Слаженная работа бойцов позволяет добиваться успехов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей