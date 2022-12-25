Глоба сделала важное предсказание для россиян на 2023 год

Предстоящие 12 месяцев окажутся непростыми для страны

Астролог Тамара Глоба еще в начале российской спецоперации сделала несколько предсказаний о будущем России – большинство из них сбылось. Сейчас она решила составить новый прогноз уже на 2023 год и рассказать россиянам, чего стоит ждать.

По ее словам, окончательного завершения конфликта на Украине однозначно не будет – звезды говорят, что все продлится, как минимум, два года, и раньше 2024-го ничего не утихнет. В это время противостояние в попытке поменять мироустройство будет очень активным.

"Параллельно, конечно, будут идти возможности договоров. <...> Но параллельно будут и силы, которые имеют какие-то тенденции по желанию управлять миром", – рассказала она в интервью Надежде Стрелец.

Астролог утверждает, что сейчас на закулисном плане идет столкновение между теми, кто хотел цифровизировать мир и управлять людьми таким образом, и теми, кто придерживался старого порядка, руководствуясь материальной жизнью и политикой.

Что касается внутренних событий года, то он окажется очень активным. В столкновении прошлого и будущего будет "сметать многих людей", будут события, которых россияне не ожидают, поменяется политика, экономика и лидеры. Тяжелей придется тем, кто имел какую-то подушку безопасности.

"2023 дает состояние перелома. Это год Марса, необходимости активной жизни. Он дает необходимость борьбы за себя. Люди буквально выходят на состояние кто-то агрессии, а кто-то наоборот – выхода на новый уровень жизни, которой им нужно добиться", – рассказала Глоба.

Она указала, что в летний период возможны какие-то договоры и небольшое спокойствие, но борьба за лидерство в конце июня может все дестабилизировать.

Астролог уверяет, что поток миграции населения из России продолжится и в 2023 году. Этот период в целом будет довольно долгим – до 2025 года.

По ее словам, предстоящий год окажется самым сложным, поскольку военные события, опасности ядерных угроз, терактов и провокаций, включая различные заражения могут прийтись на первые месяцы и последние, но в этом случае это станет последней "агрессивной точкой".

"Многие найдут свое место и надежду в этом мире, но некоторые потеряют ее",

– подытожила астролог.