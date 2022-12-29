В эту дату православные празднуют большое торжество

30-е декабря – важный день для верующих людей. В эту дату они вспоминают жизнь выдающегося пророка Даниила. Этот религиозный деятель всю свою жизнь посвятил служению вере.



Что нельзя делать 30 декабря

Наши предки с особым вниманием относились к домашним активностям. В Данилов день нельзя заниматься рукоделием. В противном случае можно навлечь на всю семью беды и болезни. Особенно это касается пуговиц – если перешить 30 декабря пуговицу, то все дурное, чтобы было в уходящем году, переместится в следующий.

Также нельзя целовать на ночь спящих детей – такое проявление нежности может привести к тому, что ребенок заболеет.

А еще наши предки верили, что в эту дату нужно проявлять максимальную пунктуальность. Человек, который опоздает на работу или в другое место, на целый год лишится удачи.

Приметы на 30 декабря

Если на улице разбушевалась метель, значит в будущем году будет отличный урожай меда.

Ясный теплый день обещает огородникам обилие плодов в летний период.

Мерцающие на небосводе звезды говорят о том, что скоро начнутся сильные снегопады.