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30-е декабря – важный день для верующих людей. В эту дату они вспоминают жизнь выдающегося пророка Даниила. Этот религиозный деятель всю свою жизнь посвятил служению вере.
Наши предки с особым вниманием относились к домашним активностям. В Данилов день нельзя заниматься рукоделием. В противном случае можно навлечь на всю семью беды и болезни. Особенно это касается пуговиц – если перешить 30 декабря пуговицу, то все дурное, чтобы было в уходящем году, переместится в следующий.
Также нельзя целовать на ночь спящих детей – такое проявление нежности может привести к тому, что ребенок заболеет.
А еще наши предки верили, что в эту дату нужно проявлять максимальную пунктуальность. Человек, который опоздает на работу или в другое место, на целый год лишится удачи.
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