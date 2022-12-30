Главное – поймать удачу за хвост

Буквально несколько дней осталось до завершения очередного 12-месячного периода. В это время люди стараются подводить итоги и строить планы на будущее. Как утверждают эксперты по небесным телам, представителям некоторых зодиакальных домов в этом вопросе будет сопутствовать удача.



Козерог

Представители этого знака зодиака могут рассчитывать на серьезные перемены в трудовой деятельности. Руководство обязательно обратит внимание на достигнутые в текущем году успехи и отблагодарит за них неожиданной премией или даже повышением уже в будущем году.

Скорпион

Скорпионам удача улыбнется на личном фронте. Возможно, отношения с любимым человеком перейдут на новый уровень. А Скорпионов, которые еще не встретили свою любовь, ждут приятные знакомства в начале будущего года. В финансовой сфере представители этого зодиакального круга также будут чувствовать себя комфортно.

Рыбы

Рыбам стоит ждать приятные известия. Возможно в январе проявится человек, о котором представители этого зодиакального круга давно забыли. Однако старые связи могут сыграть важную роль в жизни Рыб. Звезды сообщают, что возможны небольшие дрязги с любимым человеком, однако в целом в семье будет царить покой и гармония.