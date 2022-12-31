Предсказала пандемию и СВО: что астролог Драган говорит о ядерной войне

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Астролог Светлана Дроган воспринималась многими скептиками поверхностно – прогнозы специалиста о грядущей пандемии и заходу российских солдат на территорию Украины считали попыткой нагнетать обстановку. Однако спустя время ее слова нашли подтверждение, и теперь к предсказаниям женщины прислушиваются.
В этот раз она рассказала, что может произойти в 2023-ем году. По словам Дроган, с 24 марта в мире начнет нарастать напряжение, которое в итоге перерастет в большой кризис. Но ядерной войны однозначно не будет.
"Именно тогда мы сможем очеловечить человечество, а не расчеловечить. Первая перестройка текущих событий случится в марте, а потом будет после 5 мая", – уверяет она.
Астролог утверждает, что конфликт на Украине не выгоден ни одной из мировых стран, вопреки заявлениям политических экспертов.
Дроган отметила, что первые договоренности между сторонами начнутся в мае, будет снижение острой фазы конфликта, но все будет продолжаться, как минимум, до весны 2024-го года.
Операция была проведена накануне, 29 декабря