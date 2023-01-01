Три знака зодиака в 2023 году ждет невероятный триумф

Все перевернется с ног на голову

Новый 2023 год будет символизировать приятные изменения в жизни каждого. Однако кому-то повезет больше, чем остальным. Символ предстоящего года уже выбрал тех, кому подарит невероятнейшую удачу.

Наступает эпоха дипломатии, любви и культуры. Кролик по восточному календарю – олицетворение мягкости, деликатности, любви к семье и половинке. У всех знаков зодиака появится шанс наладить и построить семейные отношения, встретить свое счастье – однако кого-то ждет поистине невероятная удача.

Овен

У Овнов сбудется все, о чем они только посмеют мечтать. Пламенная натура позволит достичь небывалых высот и пройти с гордой головой там, где они раньше не могли. Чтобы достичь всего, находитесь на виду – светитесь, посещайте публичные мероприятия и рекомендуйте себя перед выше стоящими.

Лев

У Львов наступает период трансформации. Очередной рывок в развитии завершен – пора определиться с новыми целями. И 2023 год дает вам шанс реализовать себя везде, где только попробуете.

Козерог

Ну что тут сказать, козерогов судьба осчастливит в личной жизни и карьере. И дерево посадите, и даже построите за год новый дом. Год будет богат событиями – настолько, что вы и не поверите поначалу, что это ваша прежняя жизнь.