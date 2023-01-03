Некоторые люди особенно склонны к фобиям

Как известно, чувство страха способно серьезно снизить качество жизни. Панические атаки и тревоги лишают человека возможности трезво оценивать происходящие события. Оказалось, что представители некоторых зодиакальных домов особенно склонны к фобиям.



Овны

Представителей этого знака зодиака сильно пугают заболевания. При этом Овны очень не любят ходить к медицинским специалистам. Они предпочитают жаловаться родным и близким и заниматься самолечением, что на самом деле может ударить по здоровью.

Близнецы

Двойственность натуры представителей этого зодиакального дома проявляется и в их страхах. Близнецы склонны испытывать чувство ужаса перед принятием серьезных решений. Например, им очень сложно перевести отношения на следующий уровень.

Весы

Весам присущ страх одиночества. Представители этого зодиакального дома очень боятся остаться одни. Именно поэтому иногда они окружают себя не подходящими людьми, которые на самом деле нужны им только для компании.