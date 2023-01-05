Православные накрывали на стол, чтобы устроить семейный ужин

Православные верующие отмечают 6 января Рождественский сочельник – предпраздничный день перед Рождеством Христовым. По преданию в Библии, более 2000 лет назад в этот день в небе показалась Вифлеемская звезда, возвестившая мир о скором появлении на свет младенца – будущего Спасителя.

Традиции и обычаи

Сочельник – время для семейной трапезы и в родительском доме. В прежние времена православные накрывали на стол и выходили во двор с семьей, чтобы высмотреть путеводную звезду. А по приметам ночи перед Рождеством определяли, каким окажется урожай, гадали, светит ли в хозяйстве благополучие.

На стол накрывали белую скатерть, подавали к столу сочиво, из напитков – компот из сухофруктов и яблок.

Что нельзя делать в Сочельник

Нельзя садиться за стол до вечера – Сочельник нужно отмечать за ужином с семьей. До вечера соблюдается полный отказ от еды, пока на небе не появится первая рождественская еда. Нельзя трапезничать в черной одежде.

Приметы на 6 января