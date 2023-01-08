Трем знакам зодиака предрекли фатальные финансовые проблемы в 2023 году

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Новый 2023 год для большинства знаков зодиака обещает быть довольно успешным в финансовом плане. Однако будут такие люди, которым звезды сулят фатальные проблемы с деньгами в будущие 12 месяцев. Об этом рассказала астролог Татьяна Бережная.
Тяжелее всего будет Львам и Скорпионам. Они будут крайне тяжело откладывать средства на будущее, а ошибки в планировании приведут к тому, что уже накомленные средства могут исчезнуть. Не исключено, что материальные проблемы будут связаны с изменением места работы.
Похожий прогноз оказался и для Овнов. Их ждет тяжелая ситуация в финансовой сфере, но решить все будет в разы легче. Благосостяние будет меняться в течение года волнообразно – к провалам будут приводить необдуманные поступки и излишняя расточительность.
Лучше всего экономическое положение в 2023-ем будет у Рыб, Тельцов, Близнецов и Дев – они смогут найти новые источники дохода и эффективно инвестировать деньги, рассказала астролог "Пятому каналу".
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