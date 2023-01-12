Некоторым Вселенная благоволит, однако сидеть сложа руки нельзя

Наступление нового года для многих является важным стартом и толчком к изменениям. Люди верят, что очередной 12-месячный период способен круто изменить их жизнь. Для многих это действительно так, однако нужно помочь фортуне обратить на себя внимание. Как утверждают астрологи, три знака зодиака в первом квартале этого года могут круто изменить свою жизнь.



Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на дополнительные источники дохода. Их основная работа иногда вызывает серьезное нервное напряжение. Звезды советуют представителям этого знака зодиака обратиться к творчеству. В феврале и марте наступившего года в этом вопросе будет сопутствовать удача.

Скорпион

Представителям этого зодиакального круга фортуна улыбнется в сфере финансовых вложений. Звезды советуют Скорпионам рискнуть и наконец-то заняться инвестированием. Вложенные в первом квартале деньги вернутся с лихвой.

Козерог

Козероги, в свою очередь, получат возможность наладить личную жизнь, а с ней и финансовое положение. Постарайтесь быть максимально внимательными к близким людям. Именно сейчас им нужна ваша поддержка и участие. В первые три месяца наступившего года возможна приятная встреча, которая круто изменит вашу жизнь.