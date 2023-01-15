Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день

Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день
Vladimir Melnikov/www.globallookpress.com
Верующие вспоминали ветхозаветного пророка, который защищал христиан во время гонений

Православная церковь вспоминает 16 января мученика Гордея, ветхозаветного пророка, защищавшего последователей Христа во времена гонений на христиан.

Традиции и обычаи

В Гордеев день предки проводили обряды – к примеру, хозяйки таким образом пытались уберечь животных от болезней, читая заговоры, мастеря обереги и ставя свечки у входа в хлев. По поверьям, в этот день к скоту могли подобраться нечистые силы. Чтобы защитить скотину от ведьм и злых духов, спасти их молоко и кровь, и читали заговоры. Проводили ритуалы, читая "Отче наш".

Что нельзя делать в Гордеев день

Под запретом хвастовство и рассказы о дальнейших планах – судьба любит людей молчаливых и нехвастливых. Уборкой по дому также не занимались, чтобы не избавиться от счастья и благодати.

Рабочие задачи выполняли еще до захода солнца. Поэтому нужно постараться все успеть до вечера, чтобы труд был оценен.

В этот день избегали шумных застолий – день был исключительно семейным. А женщины не занимались рукоделием, чтобы не отогнать удачу от своих дверей.

Приметы на 16 января

  • Какая погода на Гордея, таким и будет март;
  • Днем снег пошел – ночью ждать холодов;
  • Небо затянуто тучами – к скорой оттепели.
новости партнеров

"Унизительный экстаз": Совбез РФ разнес Японию за наглую выходку

Токио догадался "накинуться" на Россию по ядерному вопросу

"Ничем не брезговали": беженец из Соледара рассказал о жизни в городе до освобождения

Бесчинства украинцев поражают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей