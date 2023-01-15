Верующие вспоминали ветхозаветного пророка, который защищал христиан во время гонений

Православная церковь вспоминает 16 января мученика Гордея, ветхозаветного пророка, защищавшего последователей Христа во времена гонений на христиан.

Традиции и обычаи

В Гордеев день предки проводили обряды – к примеру, хозяйки таким образом пытались уберечь животных от болезней, читая заговоры, мастеря обереги и ставя свечки у входа в хлев. По поверьям, в этот день к скоту могли подобраться нечистые силы. Чтобы защитить скотину от ведьм и злых духов, спасти их молоко и кровь, и читали заговоры. Проводили ритуалы, читая "Отче наш".

Что нельзя делать в Гордеев день

Под запретом хвастовство и рассказы о дальнейших планах – судьба любит людей молчаливых и нехвастливых. Уборкой по дому также не занимались, чтобы не избавиться от счастья и благодати.

Рабочие задачи выполняли еще до захода солнца. Поэтому нужно постараться все успеть до вечера, чтобы труд был оценен.

В этот день избегали шумных застолий – день был исключительно семейным. А женщины не занимались рукоделием, чтобы не отогнать удачу от своих дверей.

Приметы на 16 января