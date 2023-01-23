Как пережить 2023-й год и преуспеть: советы экстрасенса

Она раскрыла тактику, которая поможет людям приспособиться к "шторму"

Психоэзотерик Мирослава Буш утверждает, что во многом в 2023 году россиянам придется нелегко, поскольку говорить о спаде мировой напряженности не приходится. Некоторым придется выживать, а преуспеть смогут те, у кого развит инстинкт выживания на том же уровне, что и у кролика.

Она напомнила, что животным пришлось приспособится к враждебной среде по-своему: они меняют цвет в зависимости от погоды на улицы, быстро сбегают при проявлении малейшей опасности и совершают неожиданные маневры. Такая стратегия, по ее словам, будет отлично действовать в 2023-ем году.

Однако ото всех сложностей убежать не выйдет. Экстрасенс предупреждает, что у россиян будут существенные трудности с выездом за границу, и прежним мир уже не будет.

"Сейчас лучше замереть и не делать резких движений, как это делают напуганные кролики. Но поскольку мы все же люди, а не кролики, важно об этом не забывать и быть милосердными друг к другу, независимо от национальности. Задача людей – оставаться людьми. Быть понимающими, не разводить негатив и умерить агрессию", – отметила она.

Буш предупредила, что период будет сложный. Но те, кто смогут его выстоять, пройдут своеобразный процесс очищения – в будущем жто принесет позитивные плоды.