Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день

Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день
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Кошка может предсказать будущее

На Руси считали, что 26 января является одним из самых холодных дней в году. Именно поэтому на эту дату старались назначить семейный ужин и в целом проводили время с родными и близкими – выходить на улицу в стужу никому не хотелось.

Что нельзя делать 26 января


Серьезные опасности для путника таит дальняя дорога. По возможности командировки и поездки лучше отложить на более благоприятное время.

Особого пиетета требует домашний любимец – кошка. К ней нужно относиться с нежностью и вниманием. Животное нельзя сгонять с насиженного места, иначе весь год нарушителя будут преследовать финансовые проблемы.

Также не стоит занимать любимое кошачье место. Если усатая выбрала какой-то угол на диване, его нужно оставить свободным. Человек, усевшийся на это место, может серьезно заболеть в ближайшие недели.


Приметы на 26 января


Если кошечка заснула пузиком кверху, скоро погода улучшится.

Если мохнатая свернулась калачиком и прячет лапки под себя, грядет серьезное похолодание.

Звонкое пение птичек за окном обещает ранний приход весеннего периода.

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