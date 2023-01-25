На Руси считали, что 26 января является одним из самых холодных дней в году. Именно поэтому на эту дату старались назначить семейный ужин и в целом проводили время с родными и близкими – выходить на улицу в стужу никому не хотелось.
Что нельзя делать 26 января
Серьезные опасности для путника таит дальняя дорога. По возможности командировки и поездки лучше отложить на более благоприятное время.
Особого пиетета требует домашний любимец – кошка. К ней нужно относиться с нежностью и вниманием. Животное нельзя сгонять с насиженного места, иначе весь год нарушителя будут преследовать финансовые проблемы.
Также не стоит занимать любимое кошачье место. Если усатая выбрала какой-то угол на диване, его нужно оставить свободным. Человек, усевшийся на это место, может серьезно заболеть в ближайшие недели.
Приметы на 26 января
Если кошечка заснула пузиком кверху, скоро погода улучшится.
Если мохнатая свернулась калачиком и прячет лапки под себя, грядет серьезное похолодание.
Звонкое пение птичек за окном обещает ранний приход весеннего периода.