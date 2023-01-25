Кошка может предсказать будущее

На Руси считали, что 26 января является одним из самых холодных дней в году. Именно поэтому на эту дату старались назначить семейный ужин и в целом проводили время с родными и близкими – выходить на улицу в стужу никому не хотелось.





Что нельзя делать 26 января



Приметы на 26 января

Серьезные опасности для путника таит дальняя дорога. По возможности командировки и поездки лучше отложить на более благоприятное время.Особого пиетета требует домашний любимец – кошка. К ней нужно относиться с нежностью и вниманием. Животное нельзя сгонять с насиженного места, иначе весь год нарушителя будут преследовать финансовые проблемы.Также не стоит занимать любимое кошачье место. Если усатая выбрала какой-то угол на диване, его нужно оставить свободным. Человек, усевшийся на это место, может серьезно заболеть в ближайшие недели.Если кошечка заснула пузиком кверху, скоро погода улучшится.Если мохнатая свернулась калачиком и прячет лапки под себя, грядет серьезное похолодание.Звонкое пение птичек за окном обещает ранний приход весеннего периода.