В эту дату погода может резко испортиться

На Руси с особым вниманием относились к 4 февраля. Наши предки отмечали Тимофеев день, который ознаменовывал серьезные перемены в погодных условиях. Несмотря на то, что зимний период постепенно подходит к своему завершению, именно на Тимофея зима обычно начинает лютовать. Наши предки отмечали, что с этой датой начинаются мощные вьюги и метели.





Что нельзя делать 4 февраля

Приметы на 4 февраля

Несмотря на погоду, которая установилась за окном, в эту дату для прогулки лучше не пренебрегать теплой одеждой – стоит, наоборот, одеться потеплее. На Тимофея резко повышается риск подхватить инфекционные заболевания.Также наши предки считали, что в эту дату нельзя заниматься ремонтом и перестановками. Полученный результат приведет к разочарованию.А еще 4 февраля не стоит отправляться на косметические процедуры. В противном случае можно накликать неудачу в личной жизни.Если за окном установились морозы, а стекло резко запотело, в ближайшее время погода улучшится.На небосводе ни облачка и ярко светит солнце – весенний период наступит раньше обычного.Если на Тимофея ударила метель, холодная погода продержится целую неделю.