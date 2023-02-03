Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день
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В эту дату погода может резко испортиться

На Руси с особым вниманием относились к 4 февраля. Наши предки отмечали Тимофеев день, который ознаменовывал серьезные перемены в погодных условиях. Несмотря на то, что зимний период постепенно подходит к своему завершению, именно на Тимофея зима обычно начинает лютовать. Наши предки отмечали, что с этой датой начинаются мощные вьюги и метели.


Что нельзя делать 4 февраля


Несмотря на погоду, которая установилась за окном, в эту дату для прогулки лучше не пренебрегать теплой одеждой – стоит, наоборот, одеться потеплее. На Тимофея резко повышается риск подхватить инфекционные заболевания.

Также наши предки считали, что в эту дату нельзя заниматься ремонтом и перестановками. Полученный результат приведет к разочарованию.

А еще 4 февраля не стоит отправляться на косметические процедуры. В противном случае можно накликать неудачу в личной жизни.

Приметы на 4 февраля


Если за окном установились морозы, а стекло резко запотело, в ближайшее время погода улучшится.

На небосводе ни облачка и ярко светит солнце – весенний период наступит раньше обычного.

Если на Тимофея ударила метель, холодная погода продержится целую неделю.

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