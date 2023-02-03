В феврале троих счастливчиков ждет страстное приключение

Хоть февраль и считается самым холодным периодом года, в этом месяце представителям трех знаков зодиака будет, чем согреться. Любовный гороскоп на февраль обещает серьезные перемены в личной жизни.





Овны



Близнецы

Весы

Для людей, родившихся под влиянием этого зодиакального круга, февраль пройдет под знаком кокетливого общения с представителями противоположного пола. Легкий флирт и приятные беседы могут перерасти в полноценный роман. Постарайтесь не размениваться на мелочи и сконцентрируйте все свое внимание на самом достойном человеке.Близнецам пора определиться с планами на жизнь. Звезды предрекают, что именно в феврале решится судьба текущих отношений. Возможен болезненный разрыв с любимым человеком или перевод отношений на новый уровень. Перед принятием решения успокойтесь, посоветуйтесь с близкими – от вашего шага зависит очень многое.По словам астрологов, для Весов февраль подготовил яркое романтическое приключение. Скорее всего, новый возлюбленный будет обретен в офисе или по пути на работу. Звезды советуют Весам почаще выбираться на деловые тусовки и быть открытыми к новым знакомствам. Приятное приключение обещает море положительных эмоций.