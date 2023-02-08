Некоторые почувствуют себя любимчиками фортуны

Последний зимний месяц постепенно переваливает за половину. Приближение весеннего периода воодушевляет многих людей на новые свершения. Как подсказывают специалисты по небесным телам, представителям некоторых зодиакальных домов вторая половина февраля принесет небывалую удачу.





Телец

Скорпион



Козерог

Тельцы наконец-то получат ресурсы для претворения в жизнь своих давних бизнес-задумок. Представители этого зодиакального круга смогут заручиться поддержкой влиятельных партнеров, что обеспечит делу успех. Главная задача – тщательно выбирать людей, с которыми вести работу.У Скорпионов наступит период творческой активности. Небывалый подъем жизненных сил поможет представителям этого знака зодиака найти себя на новом поприще. Вселенная обещает, что незнакомая для Скорпионов сфера деятельности в итоге приведет их к обогащению.Кардинальных перемен в трудовой сфере Козерогам ждать не проходится, однако на текущем месте работы все будет развиваться самым благоприятным образом. Звезды обещают, что руководство наконец-то обратит внимание на достижения представителей этого зодиакального круга и по достоинству оценит их. Возможно неожиданное получение премии или продвижение по карьерной лестнице.