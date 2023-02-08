Приметы на 9 февраля: что нельзя делать на Иоанна Златоуста

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать на Иоанна Златоуста
Фото: www.unsplash.com
Особого внимания требует домашний очаг

9 февраля наши предки отдавали дань памяти известному религиозному деятелю Иоанну Златоусту. На Руси этот день связывали с домашним очагом – дату лучше всего провести в окружении родных и близких.

Что нельзя делать 9 февраля

Под строгим запретом находятся семейные разборки. Если на Златоуста устроить разнос домашним, то целый год в семье не будет покоя и счастья.

Также с особым вниманием нужно относиться к косметическим процедурам. Наши предки верили, что 9 февраля лучше не мыть голову. В противном случае вместе с водой можно вымыть хорошие идеи и способность трезво оценивать ситуацию.

Незамужним девушкам этот день нельзя проводить в одиночестве. Лучше отправиться в гости или хотя бы просто пройтись по многолюдному месту.


Приметы на 9 февраля

Если во всем доме запотели стекла, значит очень скоро погода улучшится и на улице резко потеплеет.

Если облака вступили в противостояние с порывами ветра и идут в другом направлении, значит скоро начнутся мощные снегопады.

Скругленные кверху сугробы свидетельствуют о том, что будущим летом огородники могут рассчитывать на отличный урожай.
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