Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в день святого Лаврентия

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Православные верующие чтят 11 февраля святого Лаврентия, который был известен благодаря дару исцеления. Святитель из Киево-Печерской лавры был способен избавить людей от глазных недугов – потому к нему и обращались за исцелением от порчи и сглаза.
Традиции и обычаи
В народе праздник считался женским днем. Недаром старцы утверждали, что многое зависит от женщин, привлекавших удачу и счастье в каждый дом и защищавших его от нечистой силы.
Поэтому хозяйки у входа развешивали зверобой, считавшийся оберегом от злых духов. Подметали пол вениками из чертополоха, заготовленного еще с осени.
Что нельзя делать в день святого Лаврентия
Нельзя было покидать дом и оставлять его без защиты – перед выходом предки брызгали святой водой все уголки, а также домашний скот. Каждый член семьи был обязан выпить по три глотка.
Не ругались на детей – старались даже не повышать голос.
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