Совсем скоро в права вступит весенний период

Как это часто бывает, зима промчалась почти незаметно. Февраль уже перевалил за половину и совсем скоро россияне будут встречать приход весны. Как отмечают астрологи, для представителей некоторых зодиакальных домов последняя декада зимы приготовила приятные сюрпризы.





Близнецы

Лев



Козерог

Уже на грядущих выходных Близнецы могут серьезно обогатиться. Возможен неожиданный выигрыш в лотерею или получение премии. Также Вселенная обещает представителям этого зодиакального круга приятные перемены на работе. Возможно продвижение по карьерной лестнице или смена трудовой деятельности на более прибыльную.Львы наконец-то получат возможность реализовать свой жизненный потенциал. Велика вероятность обретения дополнительного источника доходов. Представителям этого знака зодиака стоит обратить внимание на творческие сферы деятельности. Возможно, Львам пора кардинально изменить подход к зарабатыванию денег.Козероги могут рассчитывать на неожиданный подарок от близкого человека. Теплое отношение к любимым людям обязательно будет вознаграждено. Не теряйте оптимизм и веру в любовь – последние недели февраля приготовили для вас приятные сюрпризы.