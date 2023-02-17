Приметы на 18 февраля: что нельзя делать в день Агафьи-коровницы

Верили, что в эту пору начинается разгул болезни скота

Православные 18 февраля вспоминают мученицу Агафью. При жизни она помогала крестянам ухаживать за скотиной, поэтому в народе считается покровительницей домашней живности. По этому дню было принято судить о том, стоит ли ждать наступления новых морозов.

Что можно делать 18 февраля

Нужно было запирать коров в хлеву и не выпускать на выгул собак. Верили, что в этот день скотину нужно охранять особенным образом, поскольку в этот день они могут подхватить "коровью болезнь" и сгибнуть.

Также обязательно оставляли рядом с коровами лапти, которые предварительно обрабатывали дегтем.

Скот поили освященной водой.

Традиционно в этот день поминали умерших родственников. К ним ездили на могилы и проводили там уборку.

Что нельзя делать 18 февраля

Запрещалось наносить корове увечья – верили, что тогда она больше не будет давать молоко.

Мужчинам в этот день считалось недопустимым уходить из дома. Из-за этого они могли заболеть и принести беды в семью.

Верили, что смотреть в окно после захода солнца нельзя. Ослушавшиеся девушки могли лишиться красоты.

Приметы на 18 февраля