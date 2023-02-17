Приметы на 18 февраля: что нельзя делать в день Агафьи-коровницы
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Верили, что в эту пору начинается разгул болезни скота
Православные 18 февраля вспоминают мученицу Агафью. При жизни она помогала крестянам ухаживать за скотиной, поэтому в народе считается покровительницей домашней живности. По этому дню было принято судить о том, стоит ли ждать наступления новых морозов.
Что можно делать 18 февраля
Нужно было запирать коров в хлеву и не выпускать на выгул собак. Верили, что в этот день скотину нужно охранять особенным образом, поскольку в этот день они могут подхватить "коровью болезнь" и сгибнуть.
Также обязательно оставляли рядом с коровами лапти, которые предварительно обрабатывали дегтем.
Скот поили освященной водой.
Традиционно в этот день поминали умерших родственников. К ним ездили на могилы и проводили там уборку.
Что нельзя делать 18 февраля
Запрещалось наносить корове увечья – верили, что тогда она больше не будет давать молоко.
Мужчинам в этот день считалось недопустимым уходить из дома. Из-за этого они могли заболеть и принести беды в семью.
Верили, что смотреть в окно после захода солнца нельзя. Ослушавшиеся девушки могли лишиться красоты.
Приметы на 18 февраля
Если день выдался морозным и пошел снег – скоро наступит тепло.
Верили, что морозы в этот день сулят жаркое лето.
Если снега не было – то и летом осадков будет мало.
Теплая погода в этот день – к отсутствию похолоданий.