Приметы на 18 февраля: что нельзя делать в день Агафьи-коровницы

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать в день Агафьи-коровницы
Фото: unsplash.com
Верили, что в эту пору начинается разгул болезни скота

Православные 18 февраля вспоминают мученицу Агафью. При жизни она помогала крестянам ухаживать за скотиной, поэтому в народе считается покровительницей домашней живности. По этому дню было принято судить о том, стоит ли ждать наступления новых морозов.

Что можно делать 18 февраля

  • Нужно было запирать коров в хлеву и не выпускать на выгул собак. Верили, что в этот день скотину нужно охранять особенным образом, поскольку в этот день они могут подхватить "коровью болезнь" и сгибнуть.
  • Также обязательно оставляли рядом с коровами лапти, которые предварительно обрабатывали дегтем.
  • Скот поили освященной водой.
  • Традиционно в этот день поминали умерших родственников. К ним ездили на могилы и проводили там уборку. 

Что нельзя делать 18 февраля

  • Запрещалось наносить корове увечья – верили, что тогда она больше не будет давать молоко.
  • Мужчинам в этот день считалось недопустимым уходить из дома. Из-за этого они могли заболеть и принести беды в семью.
  • Верили, что смотреть в окно после захода солнца нельзя. Ослушавшиеся девушки могли лишиться красоты.

Приметы на 18 февраля

  • Если день выдался морозным и пошел снег – скоро наступит тепло.
  • Верили, что морозы в этот день сулят жаркое лето.
  • Если снега не было – то и летом осадков будет мало.
  • Теплая погода в этот день – к отсутствию похолоданий. 
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