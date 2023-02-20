Приметы на 21 февраля: что нельзя делать в день Захара Серповидца
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Люди начинали подготовку к полевым работам
В православии 21 февраля традиционно почитают память пророка Захария. В народе его прозвали Серповидцем из-за легенды, согласно которой он однажды увидел летающий по небу свиток в форме серпа. Для крестьян этот день ознаменовал начало подготовки к сезону сельскохозяйтсвенных работ. При этом день в целом считался несчастливым.
Что можно делать 21 февраля
Нужно было облить инструменты святой водой, чтобы подготовить их к новому сезону полевых работ.
Также обязательно натачивали серп или другие приспособления для сельскохозяйсвенных работ.
Что нельзя делать 21 февраля
В этот день был однодневный пост, поэтому мясо и другие продукты животного не употребляли в пищу.
Запрещалось оставлять серп без присмотра. Иначе человека могут настигнуть беды.
Верили, что никаких хирургических манипуляций проводить в этот день нельзя, поскольку успешными они не будут.
Удаление зубов в этот день также было недопустимым.
Зависть была под запретом, иначе у человека появятся серьезные проблемы в жизни.
Приметы на 21 февраля
Если день выдался холодным, то март окажется теплым.
Если в ночном небе появилась красноватая луна – скоро начнется оттепель.