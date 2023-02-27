В эту дату с особым вниманием нужно отнестись к домашним любимцам

28 февраля на Руси отмечали день Онисима Овчарника. Считалось, что в эту дату можно попросить высшие силы о хорошем приплоде скота. В современном мире день можно посвятить домашним питомцам – например, отправиться с ним на прогулку или угостить вкусняшками.





Что нельзя делать 28 февраля

Приметы на 28 февраля

Наши предки считали, что на Онисима Овчарника не стоит заниматься серьезными переменами в жизни. Плохой идеей будет начать перестановку в доме или приступить к переезду. Также не стоит давать старт новому делу.Если решите отправиться в гости, обязательно захватите с собой угощение или подарок. Посещение друзей с пустыми руками может привести к неудачам в будущем.Строго запрещается обижать животных. Человек, который грубо поведет себя с братьями нашими меньшими, скоро тяжело заболеет.Если на домах остались длинные сосульки, значит весенний период затянется надолго.Теплый денек говорит о том, что сентябрь порадует людей отличной погодой.Чистое небо без звезд и с яркой Луной предвещает серьезное похолодание.