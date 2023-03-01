Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Маремьяны-кикиморы
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День считался важным для определения летней погоды
В православии в четверг 2 марта принято вспоминать великомученика Феодора Тирона и праведную Мариамну. В честь последней день получил название Маремьяна-кикимора. Было принято по нему судить о том, каким окажется предстоящее лето.
Что можно делать 2 марта
Нужно было оставить за печкой сладости и напиток – к примеру, молоко. Так задабривали Воструху, живущего в доме.
Всю траву, что хранилась в погребе, нужно было собрать в малом количестве и сделать из этого метлу. Ее подвешивали над входом, чтобы защититься от воров.
Было принято раскаиваться в своих грехах.
Нужно было использовать только старую посуду, а новую принято намывать.
Что нельзя делать 2 марта
Категорически запрещалось в этот день покупать новую обувь.
Запрещалось младенцам спать в одиночку – они должны были это делать рядом с родителями.
Волосы старались не состригать, чтобы сохранить финансовое благополучие.
Письма писать было также недопустимо.
Верили, что в эту ночь муж и жена не должны проводить порознь.
Приметы на 2 марта
Если теплая погода – весна окажется такой же.
Снег в этот день сулит хороший урожай.
Ветер теплый подул – жди дождливого лета.
Если ветер дует с севера – лето окажется холодным.