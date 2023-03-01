Астролог предрекла судьбоносные события для России в марте

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Первый весенний месяц и события, которые в него произойдут, будут иметь решающее значение на ближайшие 20 лет. Это связано с особым положением Сатурна и Плутона, утверждает астролог Татьяна Лукашевич.
По ее словам, первые сдвиги будут заметны с 7 марта. Следующей важной датой станет 23 марта – после этого в течение 2,5 месяцев будет решающий период для определения того, с чем человечеству придется иметь дело до 2043 года.
"Потом Плутон вернется в знак Водолея на два десятка лет. Это особенно важно для нас, поскольку Россия символически находится как раз под знаком Водолея", – утверждает астролог.
До этого такой период был для Китая – Плутон находился под знаком Козерога. Именно с этим Лукашевич связывает экономический подъем страны.
При этом она отметила, что планета влечет за собой не только богатство и власть, но и кризисы. Эксперт утверждает, что в марте у Марса будет напряженный аспект с Нептуном, из-за этого возможны неприятные проишествия. Она не исключила усиление информационной войны, пожары и обостренние военных действий.
Астролог утверждает, что вскоре может возникнуть момент для переговоров по украинскому конфликту, но произойдет это лишь в том случае, когда над человечеством нависнет небывалая угроза.
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