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Православная церковь вспоминает 8 марта священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Считалось, что именно в этот день по примете можно определить, как быстро исчезнет надоевший снежный покров. Хотя крестьяне прекрасно знали, сколь обманчива весна.
На Руси этот день еще называли порой "кислых девок" – так в простонародье в темные времена говорили о тех, кто не успел выйти замуж до Масленицы. Оставшиеся в девках должны были ждать до лета, полагая, что 8 марта – лучшая пора, чтобы приворожить понравившегося молодого человека.
Что нельзя делать в Поликарпов день
В одиночестве старцы проводить время не советовали – чтобы, понятное дело, не остаться в "кислых девках". Рядом должен непременно находиться мужчина из родственников или знакомых.
А еще девушки при уборке дома старались не задеть паутину и не убить ненароком паука, чтобы не навлечь на дом беду.
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