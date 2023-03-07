Крестьяне определяли, как скоро сойдет снежный покров

Православная церковь вспоминает 8 марта священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Считалось, что именно в этот день по примете можно определить, как быстро исчезнет надоевший снежный покров. Хотя крестьяне прекрасно знали, сколь обманчива весна.

Традиции и обычаи

На Руси этот день еще называли порой "кислых девок" – так в простонародье в темные времена говорили о тех, кто не успел выйти замуж до Масленицы. Оставшиеся в девках должны были ждать до лета, полагая, что 8 марта – лучшая пора, чтобы приворожить понравившегося молодого человека.

Что нельзя делать в Поликарпов день

В одиночестве старцы проводить время не советовали – чтобы, понятное дело, не остаться в "кислых девках". Рядом должен непременно находиться мужчина из родственников или знакомых.

А еще девушки при уборке дома старались не задеть паутину и не убить ненароком паука, чтобы не навлечь на дом беду.

Приметы на 8 марта