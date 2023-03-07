Приметы на 8 марта: что нельзя делать в Поликарпов день

Приметы на 8 марта: что нельзя делать в Поликарпов день
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Крестьяне определяли, как скоро сойдет снежный покров

Православная церковь вспоминает 8 марта священномученика Поликарпа, епископа Смирнского. Считалось, что именно в этот день по примете можно определить, как быстро исчезнет надоевший снежный покров. Хотя крестьяне прекрасно знали, сколь обманчива весна.

Традиции и обычаи

На Руси этот день еще называли порой "кислых девок" – так в простонародье в темные времена говорили о тех, кто не успел выйти замуж до Масленицы. Оставшиеся в девках должны были ждать до лета, полагая, что 8 марта – лучшая пора, чтобы приворожить понравившегося молодого человека.

Что нельзя делать в Поликарпов день 

В одиночестве старцы проводить время не советовали – чтобы, понятное дело, не остаться в "кислых девках". Рядом должен непременно находиться мужчина из родственников или знакомых.

А еще девушки при уборке дома старались не задеть паутину и не убить ненароком паука, чтобы не навлечь на дом беду.

Приметы на 8 марта

  • Воробью гнезда вьют – зиме пришел конец;
  • Птицы прячутся под крышей – к метели;
  • Сосулек много – к поздней весне.
новости партнеров

"Большую войну проиграют": названа новая уязвимость США перед Россией

Отношения между странами ухудшаются

Россия обрушила ракетный "дождь" на позиции ВСУ у Донецка: видео

Уничтожено два пункта дислокации ВСУ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей