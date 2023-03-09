Приметы на 10 марта: что нельзя делать в день Тараса Бессонного

Много поверий было связано с поведением птиц

Православные в пятницу 10 марта вспоминают святого Тарасия, который был известен своей способностью исцелять. При жизни он держал строгий пост и практически не спал, из-за чего в народе его прозвали Бессонным. День, посвященный ему, считался дурным.

Что можно делать 10 марта

Было разрешено делиться своими деньгами. Верили, что чем больше отдашь, тем больше вернется.

Можно заняться лечением болезней. Люди полагали, что тогда сможешь быстрее излечиться.

Что нельза делать 10 марта

Категорически запрещалось спать днем или вечером. Иначе человека скосит недуг, из-за которого долгое время будет отлеживаться в постели.

Хождение по промерзшим водоемам было под запретом. Считали, что из-за этого можно серьезно заболеть.

Плохие мысли были также недопустимы. В противном случае злые духи могли обратить внимание на человека на навлечь на него беду.

Стричь волосы в пятницу также нельзя. Иначе можно сократить количество дней в своей жизни.

Запрещали выбрасывать старые вещи из дома.

Приметы на 10 марта