Некоторые люди проще относятся к неверности

Российские семьи часто встречаются с таким печальным событием, как измена одного из супругов. Оказалось, что на склонность к неверности может влиять знак зодиака. Как утверждают астрологи, представители некоторых зодиакальных домов проще относятся к легкомысленности в отношениях.





Овен

Лев

Дева

В целом представители этого зодиакального круга редко ходят налево, однако коварство заключается в том, что если уж такое событие произошло, Овен не сознается. Рожденные под этим знаком люди никогда не признают свою вину. Именно поэтому в паре с ними часто можно потерять доверие и уверенность в завтрашнем дне.Как известно, представители этого зодиакального дома отличаются высоким уровнем эгоизма. Львы достаточно самовлюбленные и могут согласиться на измену ради того, чтобы потешить свое эго.Проблема Дев заключается в том, что представители этого зодиакального круга очень падки на лесть. Девам очень нравятся комплименты, и они достаточно влюбчивы. Именно поэтому ослепленные вниманием постороннего человека представители этого знака зодиака способны отдаться внезапному чувства.