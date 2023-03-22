В эту дату гадали на погоду

Наши предки с особым вниманием относились к 23-му марта. Считалось, что именно на Василису можно узнать, какая погода будет стоять в весенний период.





Что нельзя делать 23 марта

Приметы на 23 марта

Согласно старорусским приметам, в эту дату не стоит идти за обновками. Новая одежда и обувь, скорее всего, быстро придет в негодность.Также запрещается гадать на любимого и проводить мистические ритуалы. Если нарушить это правило, весь год можно провести в тоске и одиночестве.Особое внимание следует уделить процедуре чаепития. В этот день дурной приметой будет оставленная в чашке ложка. А еще не стоит наливать чай до самых краев – это может отпугнуть удачу.Синеватые облака в небе говорят о том, что надолго установится теплая погода, однако возможны дожди.Какая погода будет на Василису, таким окажется весь весенний период.Холодный ветер в этот день говорит о том, что лето наступит позже обычного.