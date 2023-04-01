Глоба назвала самый успешный в апреле знак зодиака

Удача будет сопутствовать во всех делах

Астролог Тамара Глоба утверждает, что уже 1 апреля представители определенного знака зодиака начнут ощущать влияние судьбы на свою жизнь. По ее словам, их ждет невероятная удача, которая продлиться весь месяц. Речь идет о Тельцах.

Она утверждает, что середина весны окажется для людей, родившихся под этим созвездием, крайне благоприятной. Возможности будут появляться на различных направлениях жизни: в любви, карьере и финансах. И в этом вопросе крайне важно будет вовремя их заметить и воспользоваться.

Глоба предупреждает – руководство будет внимательно присматриваться к Тельцам и их деятельности, и при благополучном исходе это может привести к повышению.

Вторая половина месяца будет наиболее удачной для личной жизни. Тельцы смогут улучшить некоторые взаимоотношения и взрастить свой авторитет в глазах других людей.