Приметы на 3 апреля: что нельзя делать в день Кирилла Катаника
Запрещалось готовить пирожки и борщ
В православии в понедельник 3 апреля вспоминают преподобного Серафима Вырицкого, а в народе день прозвали в честь Кирилла Катаника. Считалось, что с этого момента нужно делать новые лапти.
Что можно делать 3 апреля
- Верили, что нужно обязательно провести в этот день уборку в доме. Тогда освободится место для хорошей энергетики и уйдут тяжелые болезни.
- Считалось, что день благоприятный для пышного застолья в кругу семьи.
Что нельзя делать 3 апреля
- Запрещалось печь пирожки с картофелем и варить борщ. Люди считали, что эти блюда имеют траурное значение, и если их приготовить 3 апреля, то можно привлечь горе.
- Стирка постельного белья было недопустимой, чтобы не потерять спокойный сон.
- Нельзя поливать комнатные цветы, иначе их рост начнет выкачивать счастье из дома.
- Кошкам не давали спать в этот день вместе с детьми.
Приметы на 3 апреля
- Если солнце на восходе кидает яркие желтые лучи – погода будет хорошей.
- До сих пор лед на водоемах – рыбакам не стоит ждать хорошего улова.
- Если в этот день пошла гроза, год окажется урожайным.