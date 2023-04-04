Приметы на 5 апреля: что нельзя делать в Никонов день

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать в Никонов день
Фото: www.unsplash.com
Женщинам придется воздержаться от походов в салоны красоты

5 апреля верующие жители нашей страны вспоминают жизнь преподобномученика Никона и 199 его учеников. Святые пострадали за христианскую веру и ежегодно почитаются православной церковью.


Что нельзя делать 5 апреля


В эту дату нельзя держать на виду денежные средства. Крупные суммы лучше положить в укромное место. В противном случае в ближайшее время можно столкнуться с неожиданными тратами и израсходовать все свои финансовые запасы.

Обязательно нужно хорошенько прибраться в квартире. Иначе можно надолго отпугнуть от себя удачу. Наши предки считали, что чем больше в доме пыли на Никона, тем меньше будет в семье денег.

Дамам лучше воздержаться от походов в салоны красоты и в целом нельзя заниматься переменами во внешнем виде. Иначе на любовном фронте можно потерпеть фиаско.


Приметы на 5 апреля


Если на Никона небеса вздрогнут от раскатов грома, значит весь летний период будет дождливым.

Вода в речках не стала увеличиваться, значит лето будет очень жарким.

Теплый денек обещает стать началом знойного периода.

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