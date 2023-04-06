Назван самый невезучий в апреле знак зодиака

Фортуна не всем улыбнется

В самом разгаре второй месяц весны. Традиционно весенний период связывают с возможностью глобальных перемен в жизни – люди активно строят новые планы и за теплые сезоны года надеются воплотить их в жизнь. Однако, Вселенная не ко всем благосклонна. По словам астрологов, представителям одного зодиакального дома не будет везти в апреле.



Речь идет о Козерогах. В апреле представителям этого зодиакального круга нужно быть особенно внимательными. Неурядицы могут поджидать их на работе и в личной жизни.



Для того чтобы сгладить эффект неудачного месяца, нужно стараться сдерживаться в конфликтных ситуациях. Даже небольшая ссора с коллегами может привести к весьма плачевным последствиям для карьерной лестницы. Старайтесь решать все вопросы непосредственно с руководством. Коллеги могут точить на вас зуб и способны на вероломное коварство.



На любовном фронте также возможны проблемы. Козерогам нужно будет максимально внимательными к своим вторым половинкам. Не игнорируйте их просьбы и волнения. Семейные разборки могут привести к тому, что отношения дадут трещину.

