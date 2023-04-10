Приметы на 11 апреля: что нельзя делать на Берещенье

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать на Берещенье
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Особым уважением пользуется береза

11 апреля наши предки с особым трепетом относятся к символу нашей страны – дереву береза. Считается, что именно под березкой Богородица с маленьком Иисусом однажды спряталась от проливных дождей.

Что нельзя делать 11 апреля


В эту дату нужно вести себя максимально скромно. Нельзя закатывать шумные вечеринки, грандиозные пиры и так далее. Петь, смеяться и танцевать – не стоит. В противном случае можно накликать беду на всю семью.

Если на 11 апреля выпало празднование юбилея или другого торжества, лучше перенести его на следующий день. Скорее всего, праздник разочарует гостей и виновника торжества.

Также стоит воздержаться от любовных утех. Наши предки считали, что в святой день нужно заниматься духовным самосовершенствованием, а не предаваться плоским радостям.

Приметы на 11 апреля


Ветер гонит облака по небесам – скоро погода порадует теплом.

Птицы сбиваются в стаи, значит скоро начнутся проливные дожди.

Сильные ливни говорят о том, что в летний период огородников порадует богатый урожай.

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