14 апреля – роковая дата: трех знаков зодиака ждет фиаско

14 апреля – роковая дата: трех знаков зодиака ждет фиаско
Фото: www.unsplash.com
Вселенная отвернется от несчастных

14 апреля православная церковь отмечает Страстную пятницу. В народе этот день получил название "Марья – пустые щи". Астрологи называют эту дату энергетически заряженной и предвещают представителям некоторых зодиакальных домов серьезные испытания.

Овен


Овнам нужно быть очень внимательными к новым знакомствам. Свидание или случайная встреча в эту дату может стать роковой. Человек, который сначала покажется вам приятным собеседником, в будущем может вонзить нож в спину.


Скорпион


Скорпионы рискуют подорвать доверие руководства. Некоторые коллеги давно точат зуб на представителей этого зодиакального дома. Завистники с радостью используют удобный случай для того, чтобы подставить Скорпионов перед начальством.


Козерог


14 апреля Козероги могут столкнуться с предательством любимого человека. Это событие способно подорвать веру в лучшее. Как бы там ни было, представителям данного знака зодиака нужно стойко принять удар судьбы. В будущем все стабилизируется и придет в норму.

новости партнеров

Центробанк оправдался за рухнувший рубль

Глава регулятора пустилась в защиту любимого рынка, которому, как всегда, не хватило немного денег

Кремль ответил на ультиматумы Гаагского трибунала

Москва готовит встречные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей