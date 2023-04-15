Свиньи-манекенщицы заставили народ хохотать – видео

Животные явно гордятся собой

Необычное дефиле свиней удивило интернет-пользователей. На суд завсегдатаев социальных сетей выставили видеоролик, на котором несколько крупных свинок демонстрируют свои лучшие качества.



Выход манекенщиц с пятачком никого не оставил равнодушными. Такой необычный контент заставил народ хохотать. Судя по всему, на видеоролик попал некий смотр свинок. При этом обладательницы витых хвостиков явно с большим удовольствием участвуют в процессе.



Преисполненные собственного достоинства свинюшки важно вышагивают по импровизированному подиуму. Каждый шаг демонстрирует, что свинка весьма горда собой и своими внушительными размерами. Животные аккуратно переставляют копытца, показывая себя с лучших ракурсов.





Интернет-пользователей очень порадовал такой контент. Действительно, редко на просторах социальных сетей можно увидеть показ мод от свинюшек.

