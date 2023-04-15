Свиньи-манекенщицы заставили народ хохотать – видео

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Необычное дефиле свиней удивило интернет-пользователей. На суд завсегдатаев социальных сетей выставили видеоролик, на котором несколько крупных свинок демонстрируют свои лучшие качества.
Выход манекенщиц с пятачком никого не оставил равнодушными. Такой необычный контент заставил народ хохотать. Судя по всему, на видеоролик попал некий смотр свинок. При этом обладательницы витых хвостиков явно с большим удовольствием участвуют в процессе.
Преисполненные собственного достоинства свинюшки важно вышагивают по импровизированному подиуму. Каждый шаг демонстрирует, что свинка весьма горда собой и своими внушительными размерами. Животные аккуратно переставляют копытца, показывая себя с лучших ракурсов.
Интернет-пользователей очень порадовал такой контент. Действительно, редко на просторах социальных сетей можно увидеть показ мод от свинюшек.
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